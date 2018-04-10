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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

دیدار نخست وزیر پاکستان با دبیر کل سازمان ملل درباره کشمیر

دیدار نخست وزیر پاکستان با دبیر کل سازمان ملل درباره کشمیر

نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل، درباره مسئله کشمیر با وی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیوز نیوز، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان با «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

عباسی در این دیدار ضمن مطرح کردن مسئله کشمیر و وخیم شدن اوضاع مردم این ایالت از سازمان ملل خواست تا توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

نخست وزیر پاکستان افزود که استفاده نیروهای امنیتی هند از گلوله های ساچمه ای که منجر به نابینایی جوانان کشمیری شده، بسیار نگران کننده شده است.

وی همچنین ضمن مطرح کردن نقض آتش بس نیروهای هندی در خطوط مرزی کشمیر، اعلام کرد که در صورت ادامه نقض آتش بس در این منطقه اوضاع رو به وخامت خواهد رفت.

دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد که حل مسئله کشمیر نیازمند گفتگوهای عقلانی میان طرفین است. وی همچنین از تلاش های پاکستان برای حل مسئله کشمیر قدردانی کرد.

کد مطلب 4267635

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