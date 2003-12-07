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۱۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۳

سازمان تربيت بدني ازملي پوشان كاراته تقدير مي كند

اعضاي تيم هاي ملي كاراته جوانان و اميد ايران كه چندي پيش عنوان قهرمان جهان را بدست آورده بودند، با رييس سازمان تربيت بدني ديدار مي كنند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين جلسه به مناسبت قهرماني تيم ملي جوانان واميد ايران دررقابتهاي جهاني فرانسه درمحل سازمان تربيت بدني وعصرسه شنبه برگزارخواهد شد. گويا مهندس مهرعليزاده قصد دارد ازمدال آوران ومربيان وكليه اعضاي اين تيم تقدير وتشكر كردند.

کد مطلب 42677

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