به گزارش خبرنگار مهر، محمد خردمند پیش از ظهر سه شنبه با بیان این که گره ترافیکی «زعفرانیه» سامان دهی شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خیابان شهید اعجازی(آصف) ، به عنوان مسیر اصلی ورود به محله های «اسدآباد» و «ولنجک» کهنه دارای معبری کم عرض با حجم بالای تردد خودروهای عبوری بود که تردد را برای ساکنین محله های هم جوار با مشکل رو به رو کرده بود بر همین اساس طرح ساماندهی ترافیکی این محله با تغییر در جهت مسیرهای حرکتی خودروها اجرا شد.

وی گفت: با هدف ساماندهی تردد در این محدوده خیابان شهید اعجازی (آصف) به صورت شمال به جنوب یکطرفه شد و برای تردد وسایل نقلیه در جهت مخالف ، خیابان شهید میرزایی نیز به صورت جنوب به شمال با ایجاد لوپ حرکتی ساعتگرد ، تغییر جهت داده شد.

خردمند خاطر نشان کرد: با ساماندهی و نظم بخشی به تردد خودروهای عبوری ، روان سازی ترافیک ، افزایش ایمنی تردد خودروها ، کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی و حل مشکل گره ترافیکی این معبر، رضایت شهروندان حاصل شد.