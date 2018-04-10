به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام بعد از ۷ ماه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، امروز سخنگوی دولت اعلام کرد که امسال دولت گندم را بیش از ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان نخواهد خرید.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران که هم اکنون در محل این سازمان در حال برگزاری است ، گفت: فعلا دولت توانایی پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای گندم را ندارد.

براساس قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع کشت و در پایان شهریور ماه اعلام کند اما با تاخیری بی سابقه، تا امروز نرخ این محصول استراتژیک مشخص نشده بود. این در حالی است که برداشت و خرید گندم حدود ۱۵ روز است در برخی مناطق کشور آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی در حال خرید محصول از کشاورزان بصورت علی الحساب است.

در حالی که براساس قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید حداقل براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ امروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت خرید تضمینی گندم گفت: سال ۹۱ قیمت هر کیلو گندم ۴۰۰ تومان بود که اکنون به ۱۳۰۰ تومان رسیده است که بیش از نرخ تورم سالانه است.

وی تصریح کرد: فعلا دولت توانایی پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای گندم را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳۰۰ تومان همان نرخ سال گذشته خرید تضمینی گندم است.