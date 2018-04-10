  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

۹ هزار قطعه مرغ در گلوگاه تلف شدند

۹ هزار قطعه مرغ در گلوگاه تلف شدند

گلوگاه- فرماندار گلوگاه از خفگی ناشی از دود در یک مرغداری گلوگاه خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ هزار قطعه مرغ در یک مرغداری در شهرستان گلوگاه تلف شدند .

محمدرضا تباکی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شب گذشته ۹ هزار قطعه از مرغ بر اثر دود ناشی از سوخت نامناسب گازوئیل در یک واحد مرغداری در گلوگاه تلف شدند.

وی همچنین در مورد آتش سوزی این مرغداری گفت: براثر سوخت نامناسب گازوئیل و همان تولید سمی که موجب تلف شدن مرغ های مرغداری شد و این انباشته شدن گاز سمی با باز شدن درب مرغداری، آتش سوزی هم اتفاق افتاد.

تباکی گفت:  ۹ هزار قطعه مرغ اعلام شده قبل از آتش سوزی، براثر خفگی ناشی از سوخت نامناسب گازوئیل تلف شده بودند.

با رعایت روش‌های بسیار ‌ساده و اهمیت دادن به ایمنی استفاده از وسایل گازسوز، وسایل گرمایشی و وسایلی که سوخت فسیلی همچون نفت و ‌گازوئیل در آنها استفاده می‌شود، این تلفات، مسمومیت‌ها و خسارت ناشی از آن قابل پیشگیری است.

کد خبر 4267782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها