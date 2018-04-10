۹ هزار قطعه مرغ در گلوگاه تلف شدند

محمدرضا تباکی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شب گذشته ۹ هزار قطعه از مرغ بر اثر دود ناشی از سوخت نامناسب گازوئیل در یک واحد مرغداری در گلوگاه تلف شدند.

وی همچنین در مورد آتش سوزی این مرغداری گفت: براثر سوخت نامناسب گازوئیل و همان تولید سمی که موجب تلف شدن مرغ های مرغداری شد و این انباشته شدن گاز سمی با باز شدن درب مرغداری، آتش سوزی هم اتفاق افتاد.

تباکی گفت: ۹ هزار قطعه مرغ اعلام شده قبل از آتش سوزی، براثر خفگی ناشی از سوخت نامناسب گازوئیل تلف شده بودند.

با رعایت روش‌های بسیار ‌ساده و اهمیت دادن به ایمنی استفاده از وسایل گازسوز، وسایل گرمایشی و وسایلی که سوخت فسیلی همچون نفت و ‌گازوئیل در آنها استفاده می‌شود، این تلفات، مسمومیت‌ها و خسارت ناشی از آن قابل پیشگیری است.