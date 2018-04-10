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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

رئیس جمعیت هلال‌احمر البرز:

امکانات جمعیت هلال‌احمر استان البرز کافی نیست

امکانات جمعیت هلال‌احمر استان البرز کافی نیست

کرج - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: امکانات جمعیت هلال‌احمر استان البرز کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخ‌ساز پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از فعالان عرصه هلال‌احمر استان، ضمن تشکر از کارکنان جمعیت هلال‌احمر البرز که تعطیلات نوروزی را مشغول خدمات‌رسانی به هم‌میهنان بود، اظهار کرد:البرز، استانی نوپا است که امکانات کافی در اختیار ندارد اما امدادگران هلال‌احمر توانستند خدمات لازم و کافی را به مسافران نوروزی ارائه کنند.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای امکانات استان در حوزه بحران به‌ویژه هلال‌احمر نیازمند همکاری مسئولان ارشد است، گفت: حجم تردد در محورهای استان بالا است و این مهم نیازمند داشتن امکانات ویژه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز با توجه به ثبت بیش از ۳۵ میلیون تردد در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان قابل‌توجه بوده است.

کد مطلب 4267817

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