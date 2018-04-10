امکان آنالیز بافت و سلول جانوری و گیاهی بدون برش در یزد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سوپروایزر آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تکنولوژی برای نخستین بار در پژوهشکده تولید مثل یزد مورد استفاده قرار گرفته است. اظهار داشت: روش FACT روی بافت های مختلف موش و رت برای اولین بار در کشور توسط پژوهشگران آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد راه اندازی شد.

آرزو خرادمهر عنوان کرد: شفاف سازی و تصویربرداری سه بعدی از بافت کامل یکی از روشهای متداول در بررسی سلولی و مولکولی بافت تهیه برش‌های با ضخامت کم و ارزیابی مقاطع بافت و سلول است.

وی افزود: با تحول در روشهای تصویربرداری پیشرفته از بافت و سلول و نیز ابداع تکنیکهای جدید، متخصصان علوم مختلف می توانند بافت های جانوری و گیاهی را بدون برش زدن و ارزیابی مقاطع به طور کامل و دست نخورده همانگونه که ساختار واقعی بافت است در ابعاد سلولی و مولکولی به صورت سه بعدی تصویربرداری و آنالیز کنند.

خرادمهرخاطرنشان کرد: در همین راستا پژوهشگران آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد موفق شدند برای اولین بار در کشور روش FAcT را بر روی بافت های مختلف موش و رت راه اندازی کنند.

وی اداه داد: این توانمندی امکان راه اندازی پژوهش های نوین در این مرکز را برای علاقمندان میسر می کند.