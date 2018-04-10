به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در دیدار رئیس حوزه هنری کشور گفت: با درک هنری بالا می توان انگیزه‌های سطحی را در راستای ارزش های دینی و انقلابی جهت داد.

حجت الاسلام آل هاشم ادامه داد: قرآن و اهل بیت(ع) استفاده از زیبایی‌ها و مصنوعات هنری را مورد سفارش قرار داده اند و هم اکنون نیز مقام معظم رهبری در این مورد پیشتاز می باشند.

امام جمعه تبریز افزود: حضرت آقا خودشان به تمام امور هنری مسلط هستند و آشنایی کاملی از مسائل هنری و فرهنگی دارند.

حوزه هنری انسانهایی را معرفی می کند که آنها انقلاب را معرفی کردند

همچنین در ابتدای این دیدار رئیس حوزه هنری کشور گفت: هفته هنر انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی است تا به آثاری که در موضوع انقلاب اسلامی تولید شده است، توجه نماییم.

محسن مومنی شریف ادامه داد: در قبل از انقلاب اسلامی ارتباط هنر و دین بسیار ضعیف بوده است به ویژه در امر شعر، سینما و نمایش که اینها هم اکثرا در مقابل دین بودند.

وی با بیان اینکه انقلاب بین هنر و دین آشتی برقرار کرد، افزود: این آشتی باعث شد مردم به طرف هنر و دین انقلابی و ارزشی روی بیاورند.

مومنی شریف اظهار داشت: در بعد از انقلاب جریان هنر متعهد را افرادی چون شیهد سید مرتضی آوینی به وجود آوردندو در مسیر انقلاب تحول بزرگی ایجاد کردند.

وی در خاتمه اضافه نمود: رسالت و وظیفه حوزه هنری هم همین است که انسانهایی را معرفی کند که آنها خود انقلاب را به جامعه معرفی کرده اند.