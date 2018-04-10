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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

نماینده ولی فقیه در دیدار رئیس حوزه هنری کشور:

درک هنری بالا به انگیزه‌های سطحی جهت می‌دهد

درک هنری بالا به انگیزه‌های سطحی جهت می‌دهد

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت داشتن درک هنری بالا در راستای جهت دادن به انگیزه‌های سطحی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در دیدار رئیس حوزه هنری کشور گفت: با درک هنری بالا می توان انگیزه‌های سطحی را در راستای ارزش های دینی و انقلابی جهت داد.

حجت الاسلام آل هاشم ادامه داد: قرآن و اهل بیت(ع) استفاده از زیبایی‌ها و مصنوعات هنری را مورد سفارش قرار داده اند و هم اکنون نیز مقام معظم رهبری در این مورد پیشتاز می باشند.

امام جمعه تبریز افزود: حضرت آقا خودشان به تمام امور هنری مسلط هستند و آشنایی کاملی از مسائل هنری و فرهنگی دارند.

حوزه هنری انسانهایی را معرفی می کند که آنها انقلاب را معرفی کردند

همچنین در ابتدای این دیدار رئیس حوزه هنری کشور گفت: هفته هنر انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی است تا به آثاری که در موضوع انقلاب اسلامی تولید شده است، توجه نماییم.

محسن مومنی شریف ادامه داد: در قبل از انقلاب اسلامی ارتباط هنر و دین بسیار ضعیف بوده است به ویژه در امر شعر، سینما و نمایش که اینها هم اکثرا در مقابل دین بودند.

وی با بیان اینکه انقلاب بین هنر و دین آشتی برقرار کرد، افزود: این آشتی باعث شد مردم به طرف هنر و دین انقلابی و ارزشی روی بیاورند.

مومنی شریف اظهار داشت: در بعد از انقلاب جریان هنر متعهد را افرادی چون شیهد سید مرتضی آوینی به وجود آوردندو در مسیر انقلاب تحول بزرگی ایجاد کردند.

وی در خاتمه اضافه نمود: رسالت و وظیفه حوزه هنری هم همین است که انسانهایی را معرفی کند که آنها خود انقلاب را به جامعه معرفی کرده اند.

کد مطلب 4267884

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