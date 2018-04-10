بهمن عسگری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۲۰۶ درصدی اقامت مسافران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: اقامت مسافران در ایام نوروز سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: افزایش اقامت در چهارمحال و بختیاری به واسطه توسعه اقامت گاه ها در این استان بوده است.

فعالیت ۱۶۰ خانه مسافر در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فعال سازی بیش از ۱۶۰ خانه مسافر و راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در نقاط مختلف استان از مهمترین دلایل افزایش ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر برنامه ریزی ها برای ارائه خدمات گردشگری در تابستان در حال انجام است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه زیرساخت های گردشگری از مهمترین اهداف میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری است.