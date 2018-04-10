برداشت ۲۰۰ تن گل محمدی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، محمد علی سلامی با اشاره به کشت ۱۵۰ هکتاری گل محمدی در استان قم، اظهار داشت: گل محمدی درآمد بالایی نسبت به دیگر محصولات برای کشاورزان استان دارد و در همین راستا در سال جاری توسعه بسیار خوبی در سطح زیر کشت این محصول در قم داریم.

وی با اشاره به مزیت‌های این کشت در استان، افزود: این گونه گیاهی به دلیل تحمل کم آبی یکی از مناسبترین گونه‌های قابل کشت در استان است که در راستای اصلاح الگوی کشت جز سیاست‌های جهاد کشاورزی در زمینه باغداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به توسعه کشت گل محمدی در استان قم، بیان داشت: درسه سال گذشته ۱۵۰ هکتار از احداث باغ‌های استان قم به کشت گل محمدی اختصاص پیدا کرده و در نظر داریم در سال جاری توسعه بیشتری را در سطح زیر کشت این محصول داشته باشیم.

سلامی با اشاره به اینکه باغات گل محمدی برخلاف دیگر گیاهان باغی در سال اول کشت به درآمدزایی خواهند رسید، تصریح کرد: متوسط برداشت گل محمدی در هر هکتار در سال اول حدود ۵۰۰ کیلوگرم است که تا سال چهارم می‌تواند به بیش از ۴ تن در هکتار برسد و این میزان درآمد بسیار خوبی را برای کشاورزان خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود به مزیت‌های کشت گل محمدی در استان قم اشاره کرد و گفت: گل محمدی در قم از دیگر مناطق تولید گل مثل قمصر که مرکز گل محمدی ایران است زودتر به بار می‌رسد و همین مسئله مزیت گل محمدی قم است که به دلیل نوبرانه بودن قیمت بالاتری نیز دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت به عنوان یکی از سیاست‌های مورد نظر در مواجهه با شرایط کم آبی کشور به ویژه در استان‌های خشکی مانند قم در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در همین راستا اهمیت بهره گیری از محصولات کم آب بر و البته استفاده از شیوه‌های اصولی آبیاری از جمله ضرورت‌های فعلی در کشاورزی است و گل محمدی نیز یکی از محصولات کم آب بر به شمار می‌رود که حتی نیاز آبی این محصول از پسته نیز کمتر است.

وی اجرای اصلاح الگوی کشت در استان را موفق ارزیابی کرد و افزود: گل محمدی در نهایت ۴ الی ۵ هزار متر مکعب آب در هر هکتار نیاز دارد لذا با توجه به باردهی سریع و داشت و نگهداری آسان باغ و عدم نیاز به حفاظت محصول روی درخت مسلماً درآمد بسیار بیشتری را برای کشاورزان می‌تواند به همراه داشته باشد.