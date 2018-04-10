به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، پیش از ظهر امروز در دیدار با مدیرکل ثبت احوال استان یزد، نیاز کشور را نسبت به شناسایی افراد از نظر استعدادی، رشد، خلاقیت‌ها و یا قابلیت‌ها را بسیار ضروری دانست.

وی اظهار داشت: اگر بانک شناسایی استعدادها در کشور وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات در انتخاب نیروها حل می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان یزد ادامه داد: ثبت احوال می‌تواند در زمان مراجعه مردم به این اداره به اشخاص نگاهی دقیق داشته باشد و سنجش فکری و قدرت‌های بدنی روحی و فکری افراد را به صورت کارت شناسایی زیر نظر بگیرید که در استعلامات نیز بسیار کارآمد است.

ناصری ادامه داد: زمانی‌که این بانک اطلاعات افراد در کشور راه‌اندازی شود، بدون شک در زمینه استعلام که برخی از ادارات دولتی نیاز مبرم به آن دارند، مسائل حل می‌شود در حالی که این امر امروز زمان بسیاری می‌گیرد ضمن اینکه امکان اشتباه نیز در آن وجود دارد.

رئیس شورای مرکزی حوزه علمیه استان یزد افزود: در آینده نیز برای انتخاب افراد در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و ... می‌توان افراد شایسته را انتخاب کرد و با خیالی آسوده آنها را در مسند مدیریت قرار داد و اطمینان داشت که این افراد، توانمندی مدیریت و فعالیت در پست مربوطه را دارند.

ناصری با اشاره به اینکه در خارج از کشور نسبت به این مسائل فکر شده است و با نظم کارهای خود را پیش می‌برند، گفت: فعالیت آنها به این صورت است که اطلاعات افراد را از حین تولد تا بزرگسالی دنبال کرده و با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه هر فرد، زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌نمایند.

وی با بیان اینکه اگر طرح بانک شناسایی ظرفیت‌ها در کشور راه اندازی شود، بسیاری از مشکلات و معضلات به خوبی رفع می‌شود، تصریح کرد: نخستین موضوعی که برای راه‌اندازی این بانک باید به آن توجه داشت، آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای بدون مشکل آن است.