نرخ بیکاری زمستان ١٣٩٦ به ۱۲.۱ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را ۱۲.۱ درصد اعلام کرد. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٥)، ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز١٣٩٦)، ٠.٤ درصد کاهش داشته است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار زمستان ١٣٩٦ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٥)، ٠.٤ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزایش داشته است.

درزمستان ١٣٩٦، ٣٩,٧ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٥)، ٠.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز١٣٩٦)، ٠.٤ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ٢٩- ١٥ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵.۲ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١٥ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل٠.٢درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٦، ١١,٥ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۶.۴ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش­های صنعت با ٣٢.٦ درصد و کشاورزی با ١٥.٣ درصد قرار دارند.

خاطر نشان می‌سازد اطلاعات نتایج طرح مذکور به­صورت تفصیلی به­زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.