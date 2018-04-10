قانون مداری و برنامه محوری در اولویت دوره مدیریتی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین بهنامی فر در مراسم تکریم مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در کنار برنامه های ابلاغی وزارتخانه تلاش می کنیم تعامل سازنده ای با مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای پیشبرد امور داشته باشیم.

وی اضافه کرد:صیانت ازحقوق عمومی جامعه، شفافیت در کارها، پاسخگویی به مردم، قانون مداری را چون گذشته در دوره مدیریت خود عملیاتی خواهیم کرد.

بهنامی فر یادآورشد: تغییرات اصولی در مجموعه با حفظ کرامت افراد صورت خواهد گرفت و به معیشت و رفاه کارکنان هم توجه خواهیم کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اظهارداشت: کارشناس محوری، اخلاق محوری، برنامه محوری در امور با جدیت دنبال خواهد شد و به دغدغه های مسئولان ارشد استان و کارشناسان هم توجه خواهیم کرد تا کارها شتاب گیرد.

بهنامی فر اضافه کرد:سند راهبردی اقتصادی کشور تهیه شده و با برش های استانی امیدواریم ما نیز در چارچوب مسیر تعیین شده حرکت کنیم.

در ادامه محمدعلی قاسمی مدیرکل سابق هم گزارشی از فعالیتها و موفقیت های انجام شده ارائه کرد و گفت: با هموار کردن مسیر توسعه استان و جذب سرمایه گذاری خارجی توانستیم در چند سال رتبه برتر کشوری در این شاخص را کسب کنیم.

وی اضافه کرد: تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که ۶۳۰ میلیون دلار آن محقق شد.

قاسمی ایجاد فضای بانشاط اداری، توجه به معیشت کارکنان، تکریم ارباب رجوع و توجه به تسهیل در امور سرمایه گذاران را از دیگر کارهای انجام شده در دوره مدیریت خود اعلام کرد.

در ادامه ابوالفضل یاری رئیس برنامه و بودجه استان قزوین گفت: آقای قاسمی بهترین تعامل را با مدیران استان داشت و این کار به موفقیت و ترسیع در برنامه ها کمک موثری کرده بود.

وی اضافه کرد: صبوری، مردم داری، اخلاق نیکو و تجربه بالا سبب شده بود هرگاه با مشکلی در امور اقتصادی مواجه می شدیم و یا موانع قانونی کار را متوقف می کرد با کمی ایشان کارها انجام می شد و شاید بتوان گفت آقای قاسمی مدیری بی نظیر و شاخص در نوع مدیریت خود در استان قزوین بودند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۱۱ ساله محمدعلی قاسمی مدیرکل سابق، فرزین بهنامی فر به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین معرفی شد.