بازگشت 51 هزار و 602 هتکار اراضی به بیت المال / دستگیری 19 نفر توزیع کننده سی دی های مستهجن

به گزارش خبرنگار مهر ، جمال کریمی راد در نشست امروز خود با خبرنگاران ، به نگرانی 150 نماینده مجلس در رابطه با توزیع سی دی های مستهجن اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند و در بازداشت موقت به سر می برند و برای تعدادی نیز دادستان تقاضای اشد مجازات را کرده است.

وی تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی که در حال بازنگری است رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است مجازات توزیع کنندگان سی دی های مستهجن در این قانون تشدید شود.

کریمی راد در رابطه با پدیده زمین خواری در کشور گفت: تا کنون پرونده های بسیاری در این ارتباط در سراسر کشور تشکیل شده که برای مقابله با این معضل ، رئیس قوه قضائیه شخصا موضوع را پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: با تشکیل شورای حفاظت از اراضی و بیت المال ، تا حدودی توانستیم با این پدیده مقابله کنیم به گونه ای که توانستیم 51 هزار و 602 هکتار در سراسر کشور از این زمین ها را به بیت المال برگشت دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی 3 ماهه اخیر پیگیری های حفاظت اطلاعات قوه قضائیه باعث شد تا زمین های تهران به قیمت 400 میلیارد تومان پس گرفته شود.

کریمی راد به پرونده ای در رابطه با اقدامات وسیع در کرمانشاه با گروهی به منظور قاچاق کالا خبر داد و گفت: عده ای از افراد مدت ها است که با اقدامات وسیع مبادرت به تشکیل باندهای قاچاق کالا نموده اند و بر اساس گفته دادستان کرمانشاه از سال 76 این باند کار خود را آغاز کرده اند و بیشترین کالاهای قاچاق آنان پارچه ، لوازم آرایشی و چای بوده است که از دبی به شمال عراق وارد می کردند و از کردستان و مریوان وارد کشور می کردند و کالاها را به صورت تضمینی تحویل مشتری داده و در صورتی که کالا توقیف می شد ، قیمت آن را پرداخت می کردند.

وی در ادامه گفت: تا کنون 5 هزار تن کالا کشف و توقیف شده که گمرک قیمت آن را 330 میلیارد تومان برآورد کرده است اما بر اساس گفته بازرس پرونده ، این مبلغ در حال افزایش است.

کریمی راد تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه ، بنا شده این پرونده در مجتمع مفاسد اقتصادی در تهران رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 35 نفر تا کنون در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند و تعدادی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

خبرنگاری در خصوص آسیب رساندن افرادی به آثار تاریخی تخت جمشید و نحوه برخورد قوه قضائیه با این عوامل سئوال کرد و کریمی راد گفت: در قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب میراث فرهنگی برخورد شدیدی پیش بینی شده و پرونده هایی در این ارتباط به دقت مورد رسیدگی قرار می گیرد و برخورد لازم صورت می گیرد.

خبرنگار دیگری درباره علت طراحی لباس قضات سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در اکثر کشورهای دنیا قضات در محکمه لباس خاصی بر تن دارند و در کشور ما نیز تلاش شده طراحی این لباس با رعایت مسائل اسلامی طراحی شود و بزودی تصمیم رئیس قوه قضائیه در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

وی ، جمعیت زندانیان در آبان امسال را 151 هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 40 درصد تحت قرار و 60 درصد محکوم هستند.

کریمی راد تاکید کرد: تعداد زندانیان در حال حاضر قابل قبول نیست لذا تصویب لایحه حبس زدایی و لایحه قضازدایی کمک خواهد کرد تا مجازات حبس در کشور تا حد بسیاری کاهش یابد و از جمعیت زندان ها بکاهد.

وی در رابطه با نظارت بر احکام صادره از سوی قضات گفت: قضات باید متناسب با جرم حکم را صادر کنند و برای جرم خفیف مجازات سنگین اعمال نکنند.

کریمی راد در خصوص مشکلات خودرو پژوی 405 و گله مندی مردم گفت: دستگاه قضائی پیگیری لازم را انجام می دهد و ایران خودرو تصمیم گرفته قطعات خودرو را تعویض کند که این امر انجام شده اما هنوز تعدادی از مردم برای تعویض قطعات مراجعه نکرده اند.

وی تصریح کرد: وزارت صنایع دستگاه قضائی ، ایران خودرو و نیروی انتظامی ، اقدامات لازم را در این خصوص انجام دادند و دادستانی نیز در رابطه با حل سریع این موضوع بسیار حساس است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: در انتخابات 24 آذر ، مردم به وظایف خود عمل کردند و به دنیا نشان دادند که برای دستیابی به خواسته های خود تلاش می کند.

وی گفت: دولت با تمامی امکانات و نظارت چه از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه های نظارتی ، نقش خود را به خوبی ایفا کرد.

کریمی راد با بیان اینکه در انتخابات 24 آذر با کمترین پرونده تخلفات مواجه بودیم ، گفت: بر اساس آمارهای دریافت شده 176 مورد پرونده انتخاباتی در سیستم قضائی کشور تشکیل شده اما پیگیری ها نشان می دهد پرونده مهمی در بین آنها مشاهده نمی شود.

وی همچنین در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت درباره انرژی هسته ای ایران گفت: در برخی کشورها اقداماتی بر خلاف قوانین انرژی هسته ای اتفاق می افتد اما مراجع قانونی هیچ گونه عکس العملی نشان نمی دهند اما جمهوری اسلامی ایران که تمامی اقدامات آن بر اساس مقررات آژانس بین المللی است زیر سئوال می رود.

کریمی راد در ادامه گفت: کشوری اعلام می کند که بمب اتمی در اختیار دارد اما سازمان ملل و آژانس هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهند اما در کشور ما که تمامی اقدامات بر اساس مقررات آژانس ادامه پیدا می کند و خود را موظف به رعایت این قوانین می کند مورد اتهام قرار می گیرد .

وی تصریح کرد: اقدامات شورای امنیت صد در صد بر خلاف اساسنامه سازمان ملل است و این باعث خواهد شد که اعتماد عمومی را از دست بدهد.