اتحاد کامیاران در آستانه صعود به رقابت های لیگ دسته دوم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، مرحله دوم رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور کشور شامگاه سه شنبه ۲۱ فروردین ماه در شهرهای مختلف پیگیری شد.

تیم اتحاد کامیاران در این هفته با ارائه بازی هجومی توانست میزبان خود پردیس خرم آباد با نتیجه دو بر یک از پیش رو بردارد و صعود خود را به رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور همواره کند.

اتحاد کامیاران با ۲۸ امتیاز همچنان در صدر جدول رقابت ها قرار دارد و روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه نیز در هفته هفدهم میزبان تیم دالاهو کرمانشاه خواهد بود.

سیوان رحیم پور، فرشاد کریمیان، مسلم فریدی، صابر محمدی، بلال وکیلی، پویا احمدی، مصطفی قره قوشلو، مختار آذرآباد، سینا محمدی، امید صمدی، کیوان مارابی، پژمان زین الدینی، علی ابوالفتحی، محمد خادمی، میلاد محمدی، سعید دادگر نیا، فرهاد محمدی، سهند اسدی، پوریا فریدی، فرید محمدی، سینا اسدی، اشکان فاتحی، فرشاد جلیل وند، کاوان رستمی، میلاد روحانی، فرشید عنایتی و میلاد مظفری به عنوان بازیکن در ترکیب تیم اتحاد کامیاران قرار دارند.

همچنین مسعود مرادی سرپرست، حمیدرضا امامی سرمربی، فریدون فاتحی و مهرداد بدرودیانی به عنوان مربی نماینده کردستان را در این رقابت ها هدایت و همراهی می کنند.

در پایان مرحله دوم رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور از هر گروه تیم قهرمان به صورت مستقیم به لیگ دوم صعود می کند، تیم های دوم و بهترین تیم سوم به صورت پلی اف به مصاف هم می روند و در نهایت یک تیم دیگر راهی لیگ دسته دو باشگاه های کشور در فصل ۹۷ خواهد شد.