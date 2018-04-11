جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی آقای اردکانیان وزیر نیرو در خصوص میزان بارشهای سال گذشته، چالشها و تدابیر وزارت نیرو برای حل مشکلات، مسائل را بیان کرد. بعد از آن هم قرار است آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی گزارشی را به مجلس ارائه دهد. رؤسای کمیسیونهای انرژی، کشاورزی و تعدادی از نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص بیان خواهند کرد.
مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه غیرعلنی گفت: آقای اردکانیان در جلسه غیرعلنی با اشاره به کاهش بارشها، بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین برای بارندگی و همچنین اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: آقای اردکانیان همچنین از تشکیل کارگروه بحران آب در دولت متشکل از وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان محیطزیست و برنامه و بودجه خبر داد.
وی ادامه داد: آقای اردکانیان اعلام کرد بارشها در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته بنابراین در بخش شهرها برای تأمین آب شرب با مشکلات جدی مواجه هستیم.
گودرزی تصریح کرد: وزیر نیرو معتقد بود ۱۰۷ شهر در کشور با جمعیت ۱۷ میلیون نفر در وضعیت قرمز قرار دارند و بحران مصرف آب در کشور وجود دارد.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید الگوی کشت اصلاح شود و بین آب شرب، صنعت و کشاورزی تفکیک قائل شویم.
وی تأکید کرد: اجرای طرح استفاده از فاضلابها برای کشاورزی و صنعت ۳۰ سال طول میکشد؛ علاوه بر این در برخی نقاط کشور از جمله نیریز، سدهایی آبگیری شدهاند، اما شبکه انتقال آب آنها ساخته نشده است.
گودرزی خاطرنشان کرد: بسیاری از نیروگاههای تولید برق در کشور با استفاده از آب کار میکنند و همزمان با افزایش استفاده از آب در بخش مصرف خانگی، استفاده از برق نیز افزایش مییابد؛ لذا احتمال قطعی برق در ایام تابستان وجود دارد.
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