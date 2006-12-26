پرداخت وام 18 میلیونی مسکن تا 5 ماه دیگر تمدید شد

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت: مدیرعامل بانک مسکن نیز در جلسه‌ای تمدید پرداخت وام 18 میلیون تومانی مسکن تا پایان اردیبهشت ماه سال‌ 86 را تائید کرده است.

پرداخت وام 18 میلیون تومانی مسکن از دهم مرداد ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از 235 هزار متقاضی از این نوع وام استفاده کرده اند.

تسهیلات پرداختی بانک مسکن در راستای سیاست‌گذاری دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار کم درآمد ،‌ اعطا می شود و این در حالی است که 50 درصد از تسهیلات پرداختی توام ‌به متقاضیان استان تهران پرداخت شده است.

هم اکنون نرخ سود تسهیلات با سپرده تا 120 میلیون ریال 13 درصد و تسهیلات بدون سپرده تا 60 میلیون ریال 14 درصد می باشد. نحوه بازپرداخت این تسهیلات ساده یا ترکیبی ( ساده و پلکانی ) به انتخاب متقاضی دریافت تسهیلات است . مدت بازپرداخت تسهیلات تا 120 میلیون ریال 12 تا 18 سال و تسهیلات تا 60 میلیون ریال 7 سال نیز تعیین شده است.

پیش از این، بانک مسکن آخرین مهلت برای پرداخت وام های 18 میلیون تومانی را بهمن ماه جاری اعلام کرده بود.

