طرح تفکیک زباله خشک از مبدا اجرا می شود

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از تصویب طرح تفکیک ضایعات خشک از مبدا توسط شورای اسلامی شهر قم خبر داد و گفت: به موجب این مصوبه طرح تفکیک ضایعات خشک از مبدا از سال آینده در قم اجرا خواهد شد.
وی ضمن تشریح سیاست ها و اهداف شورای شهر و سازمان بازیافت زباله در تهیه دفترچه پیمان برای آشنایی مردم با تفکیک زباله ها اظهار داشت: مفاد این دفترچه ملاک انعقاد قراردادهای پیمانکاران بخش تنظیف شهری خواهد بود.
عرب با بیان اینکه 25 درصد از زباله های شهر قم جزو زباله های خشک و قابل استفاده مجدد به شمار می رود اظهار امیدواری کرد: همزمان با اجرای طرح تفکیک زباله خشک از مبدا پیمانکاران فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی شهروندان و تهیه تجهیزات و ابزارهای لازم را بر عهده خواهند گرفت و سازمان بازیافت زباله نیز در سطح کلان همایش ها جشنواره ها و سایر موارد فرهنگ سازی را اجرا خواهد کرد.
وی همچنین تفکیک ضایعات خشک به منظور کاهش اثرات زیست محیطی با نگرش به توسعه پایدار و حفظ حقوق نسل های آینده ، ارتقاء سطح فرهنگ ، آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زائد جامد و ترویج صرفه جویی و بهبود شرایط بهداشتی و کاهش آلودگیهای ناشی از تولید پسماند را از جمله اهداف صدور دفترچه پیمان بر شمرد.
رئیس شورای شهر قم اظهار امیدواری کرد: با تعریف روابط کاری برای پیمانکاران و عملکردهای مطلوب سازمان بازیافت ، اهداف بلند مدت شهرداری قم در این خصوص محقق خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم از اجرای طرح تفکیک زباله خشک از مبدا ، از سال آینده خبر داد.
محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از تصویب طرح تفکیک ضایعات خشک از مبدا توسط شورای اسلامی شهر قم خبر داد و گفت: به موجب این مصوبه طرح تفکیک ضایعات خشک از مبدا از سال آینده در قم اجرا خواهد شد.
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