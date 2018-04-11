به گزارش خبرگزاری مهر، عوارض حاصل از شیمی درمانی و پرتو درمانی روی دندان تأثیر زیادی میگذارد. استفاده از این دو روش، که تنها روشهای درمانی شناخته شده برای درمان بیماری سرطان است، باعث کاهش شدید بزاق، خشکی و التهاب مخاط دهان در افراد مبتلا به این بیماری، به خصوص کودکان، میشود. در نهایت این عوارض موجب افزایش میزان پوسیدگی دندان خواهد شد.
به علاوه معمولا کودکان و خانوادههایشان به دلیل خستگی و تمرکز روی مراحل درمان بیماری فرزندشان، گاهی ممکن است توجه کمتری به بهداشت دهان و دندان خود داشته باشند.
از این رو روزانه دندانپزشکان داوطلب با حضور خود در محک همواره خدماتی برای بهداشت دهان و دندان کودکان مبتلا به سرطان، در حین درمان و پس از آن، ارائه میدهند.
خدمات دندانپزشکی به بیماران تحت حمایت موسسه خیریه محک و در صورت نیاز به خانوادههای آنها در بالاترین سطح کاری ارائه میشود. علاوه بر خدمات دندانپزشکی جاری در محک، از حمایت و کمکهای علمی اساتید دانشگاه در زمینههای تخصصی و فوقتخصصی دندانپزشکی و جراحی فک نیز استفاده میشود تا بیشترین و علمیترین خدمات به بیماران تحت پوشش ارائه شود.
کلینیک دندان پزشکی محک کاملا به صورت داوطلبانه اداره میشود و ۱۵ نیروی داوطلب در این مکان به ارائه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان میپردازند.
محک در تلاش است با گسترش فضای بیمارستان و آماده شدن ساختمان شماره دو، مرکز دندان پزشکی بیهوشی مخصوص کودکان را افتتاح و راهاندازی کند تا بالاترین سطح خدمات حمایتی را به فرزندانش ارائه نماید.
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