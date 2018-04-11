سازمان کنترل ترافیک هوایی اروپا به ایرلاین ها هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یورور کنترل، سازمان کنترل ترافیک هوایی اروپا، به خطوط هوایی اخطار داد که در ۷۲ ساعت آینده، به علت احتمال حمله موشکی به سوریه، در شرق مدیترانه احتیاط کنند.

یوروکنترل اعلام کرد که امکان این وجود دارد که در این بازه زمانی، موشک‌های هوا به زمین یا کروز مورد استفاده قرار گیرند و احتمال این وجود دارد که اختلالاتی در سیستم‌های ناوبری رادیویی به وجود بیاید.

براساس اطلاعات سایت فلایت۲۴، هم اکنون هیچ پرواز مسافری از فراز سوریه انجام نمی شود

روز سه‌شنبه، طبق اعلام کاخ سفید، ترامپ دیدار برنامه‌ریزی شده خود به آمریکای لاتین را کنسل کرد تا به جای آن بر پاسخ به رویداد سوریه تمرکز کند. ترامپ روز دوشنبه در مورد یک پاسخ سریع و قدرتمند، در صورتی که مسئولیت حمله (با گاز سمی به شورشیان-توضیح مترجم) سوریه مشخص شود، هشدار داده بود.

یوروکنترل در هشدار خود در وبسایت رسمی اش، هیچ منبع احتمالی‌ای برای این حمله‌های موشکی اعلام نکرده است.

شرکت‌های کنترل هوایی در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان هم قبلا به خطوط هوایی‌ای که به محدوده هوایی سوریه وارد می‌شدند، اخطار داده بودند. این باعث شده است که اکثر شرکت‌های هواپیمایی مهم از ورود به این منطقه خودداری کنند.

تنها خطوط هوایی‌ای که امروز بر فراز سوریه پرواز داشتند، متعلق به خطوط هوایی سوریه‌ایر و خاورمیانه لبنان بودند.