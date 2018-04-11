افزایش سطح آماده باش امنیتی در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که رژیم صهیونیستی سطح آماده باش امنیتی را در تل آویو افزایش داده است.

بر اساس این خبر این اقدام در راستای حمله نظامی احتمالی به سوریه صورت گرفته است.

النشره گزارش داده که اسرائیل همچنین به بهانه عیدهای مذهبی کمربند امنیتی کاملی در اراضی اشغالی ایجاد کرده است.

پیشتر کارشناسان مرکز کنترل ترافیک هوایی اروپا اعلام کردند که نیروهای نظامی فرانسه و انگلیس ممکن است ظرف سه روز آینده به یک حمله موشکی قریب الوقوع علیه سوریه دست بزنند.