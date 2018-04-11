قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات قایقرانی آبهای آرام جاکارتا

به گزارش خبر نگار مهر، مسعود مهدوی نیا و مرتضی محرابی داوران بین المللی آبهای آرام کشورمان از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا به عنوان داور بازیهای آسیایی جاکارتا معرفی شدند.

بر این اساس مسعود مهدوی نیا و مرتضی محرابی داوران بین المللی آبهای آرام کشورمان، در بازیهای آسیایی قضاوت خواهند کرد. مسابقات آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۱۸، ۳ تا ۱۰ شهریورماه در پالمبانگ اندونزی برگزار خواهد شد