  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

با اعلام کمیته برگزاری بازیهای آسیایی؛

قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات قایقرانی آبهای آرام جاکارتا

مسعود مهدوی نیا و مرتضی محرابی نمایندگان داوری قایقرانی آبهای آرام ایران در جاکارتا خواهند بود.

به گزارش خبر نگار مهر، مسعود مهدوی نیا و مرتضی محرابی داوران بین المللی آبهای آرام کشورمان از سوی کنفدراسیون کانوئینگ آسیا به عنوان داور بازیهای آسیایی جاکارتا معرفی شدند.

داوران آبهای آرام کشورمان که سابقه خوبی در  داوری مسابقات بین المللی دارند، با اعلام کنفدراسیون کانوئینگ آسیا به عنوان داور رقابت های آبهای آرام بازیهای آسیایی جاکارتا معرفی شدند.

بر این اساس مسعود مهدوی نیا و مرتضی محرابی داوران بین المللی آبهای آرام کشورمان، در بازیهای آسیایی قضاوت خواهند کرد. مسابقات آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۱۸، ۳ تا ۱۰ شهریورماه در پالمبانگ اندونزی برگزار خواهد شد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها