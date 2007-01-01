نقش اعتماد ملی در پیروزی اصلاح طلبان غیر قابل انکار است/ دلخوری و رنجش مردم از اصلاح طبان را باید ازبین ببریم

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه حزب اعتماد ملی شعار می داد که ما ائتلاف نمی کنیم و لیست مستقل می دهیم منظورش این بود که سرنوشت اصلاحات به دست یک جمع محدودی قرار نگیرد.

وی افزود: وقتی که برای حزب اعتماد ملی روشن شد که اینجا فرد نیست که تصمیم گیری می کند، بلکه جمع احزاب و نیروهای اصلاح طلب هستند که تصمیم گیری می کنند، پذیرفت که این توافق و تفاهم را با بقیه اصلاح طلبان انجام دهد.

منتجب نیا با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی حضور اعتماد ملی با تابلوی خودش در انتخابات، شناساندن حزب اعتماد ملی به مردم بود، گفت: به درصد زیادی از این هدف دست پیدا کردیم چرا که قبل از آنکه بقیه جریانات اصلاح طلب وارد صحنه شوند، ما وارد شدیم و مردم را به حضور در انتخابات تشویق کردیم و با بیانیه ها، نامه ها و مصاحبه های فراوانی که داشتیم، مردم کاملا احساس کردند حزب اعتماد ملی می خواهد در انتخابات حضور فعال داشته باشد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: در انتخابات شوراها بسیاری از کاندیداهای حزب اعتماد ملی در سطح کشور رای آوردند و وارد شورا شدند، علاوه بر این در انتخابات خبرگان نیز حزب اعتماد ملی به صورت منفرد وارد شد و موفقیت خوبی هم بدست آورد و 43 نفر از کاندیداهای حزب اعتماد ملی وارد مجلس خبرگان شدند که تعدادی از آنها کاندیدای مستقل و منحصر به فرد اعتماد ملی بودند و برخی هم با برخی گروهها مشترک بودند.

این فعال سیاسی در مورد ادامه کار ائتلاف اصلاح طلبان گفت: من معتقدم که باید درمورد چارچوب های ائتلاف فکر کرد و اصلاحات را بازتعریف کنیم تا هر گروهی که در این چارچوب می گنجد ، بتواند در ائتلاف حضور داشته باشد.

وی در پایان در مورد عدم اقبال مردم نسبت به اصلاح طلبان در سه انتخابات گذشته نیز اظهار داشت: این طور نبوده که بطور کلی مردم با اصلاح طلبان قطع رابطه کنند، بلکه یکسری دلخوری ها و رنجش ها از جریان اصلاحات و عدم تحقق همه انتظارات آنها از اصلاحات موجب عدم اقبال مردم به اصلاح طلبان شده بود.