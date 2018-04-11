کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت مردم ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: موضوع آسیب های اجتماعی که به عنوان دغدغه رهبری مطرح شده باید در اولویت برنامه های مسئولان هم باشد تا با کمک مردم بتوانیم این نگرانی ها را کاهش دهیم.

وی افزود: اگر بخواهیم در طرحی موفق شویم حتما نیازمند مشارکت مردم هستیم و در اجرای برنامه سکونت گاههای غیر رسمی هم در کنار روحانیت و سایر نهادها لازم است مشارکت مردم را جلب کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: یکی دیگر از محورهای امسال توجه به شعار حمایت از کالای ایرانی است که همه باید کمک کنیم تا تولید و اقتصاد کشور شکوفا شود.

وی اظهارداشت: اگر بخواهیم در کاری موفق شویم باید عزم جدی داشته باشیم و پس از مطالعه و کار میدانی دنبال راهکارهای عملی برای حل آنها باشیم تا وقتمان هدر نرود.

زاهدی گفت: وقتی مارک های خارجی به صورت انبوه تولید می شود تا بر روی اجناس ایرانی چسبانده شود نشان می دهد هنوز نتوانسته ایم برندی داشته باشیم که مردم به آن اعتماد کنند و یا با یک فرهنگ سازی غلط باور مردم بر این است که همه کالاهای خارجی بهتر از ایرانی است.

استاندار یادآورشد: باید ابتدا کیفیت کالاهای نامرغوب ایرانی را بالا ببریم سپس انتظار داشته باشیم مردم سراغ کالای خارجی نروند و ما در این بخش لازم است نظارت خود را بیشتر کنیم.

مصرف کالای ایرانی را از خانه های خود شروع کنیم

وی اضافه کرد: مصرف کالای ایرانی را ابتدا باید خود ما مسئولان و سپس مردم از خانه هایمان آغاز کنیم تا مطمئن شویم این شعار در مسیر عملی شدن است.

استاندار گفت: در بسیاری از کالاها قادریم بهتر از محصولات خارجی تولید کنیم و در این زمینه نیازمند تبلیغ هستیم و در سایر موارد باید کیفیت کالاهای نامرغوب خود را بالا ببریم تا به نتیجه برسیم.

وی اضافه کرد: اگر درست نظارت نکنیم هرگز به نتیجه نمی رسیم و کارها سامان پیدا نمی کند.

زاهدی با ابراز خرسندی از پایلوت شدن قزوین در اجرای طرح کاهش اسیب های اجتماعی در سکونت گاههای غیر رسمی گفت: مدیریت خوب جناب آقای نعمت اللهی و تعامل با سایر ادارات موجب شده شاهد موفقیت تبلیغات در اجرای طرح های فرهنگی باشیم و در این زمینه نیز آماده همکاری بیشتر هستیم.