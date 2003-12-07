مجلس شوراي اسلامي : تامين نيازهاي خبرنگاران وظيفه ما است

به گزارش خبرگزاري مهر در توضيح روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي امده است ، عزت الله ضرغامي معاون امور مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي در اظهاراتي مجلس شوراي اسلامي را متهم به ايجاد محدوديت براي گروههاي خبري سيماي جمهوري اسلامي مستقر در مجلس نموده است. در اين خصوص توضيحات زير ضروري به نظر مي رسد:

1- همه روزه حداقل بيش از 30 خبرنگار، فيلمبردار و كادر فني صدا و سيماي جمهوري اسلامي در مجلس شوراي اسلامي تردد داشته مجلس با حداكثر امكانات شرايط مناسب را جهت تسهيل تردد و انجام وظايف خبري براي ايشان فراهم مي نمايد. درتاريخ مجلس شوراي اسلامي حضور اين تعداد خبرنگار و كادر فني صدا و سيما در پارلمان بي سابقه است.

2- سيماي جمهوري اسلامي همه روزه چهار دوربين فيلمبرداري در مجلس شوراي اسلامي بصورت ثابت و فعال دارد كه براي تصوير پردازي و تهيه مصاحبه با رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاي محترم هيات دولت و مقامات اجرايي هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي ندارند.

3- تاآنجا كه در سوابق روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي مضبوط است از مجلس اول تا كنون جز مواقع مهم نظير تقديم لايجه بودجه و مراسم تحليف رياست جمهوري، دوربين هاي صدا و سيما همواره در بالكن مستقر بوده و نه در صحن مجلس، البته اگر شركت سروش (وابسته به صدا و سيما) به تعهدات خود در قبال سيستم صوتي ساختمان جديد مجلس به موقع و به درستي عمل كرده بود شايد ديگر جايي براي اظهارات فعلي آقاي ضرغامي باقي نمي ماند. قطعا ايشان دريافته اند كه نمايندگان محترم به كميت برنامه هاي صدا و سيما اعتراضي ندارند بلكه ايشان كيفيت برنامه هاي صدا و سيما درباره مجلس را نقادي كرده اند.

4- باز هم تاكيد مي كنيم كه روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي تامين نيازهاي كليه خبرنگاران محترم وسائل ارتباط جمعي از جمله خبرنگاران صدا و سيما را وظيفه خود مي داند و تصور مي كند در اين زمينه نه تنها كوتاهي صورت نگرفته بلكه بهترين مساعدت و همراهي انجام گرفته است.