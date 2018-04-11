آمادگی خراسان جنوبی برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) فوق تصور است

سردار علی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بارز شهدای مدافع حرم در تامین امنیت کشور بیان کرد: شهدای مدافع حرم در خط اول و پیشانی نبرد ما هستند.

وی با بیان اینکه این شهدا یک گام جلوتر از بقیه هستند، اظهار کرد: این شهدا به عنوان پیشران و پیشگام و نگهدارنده مرز های عقیدتی ما هستند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی رزمنده ها را مجاهدان کشور دانست و گفت: امروزه جامعه اسلامی به برکت خون شهدا پیش می رود.

سردار قاسمی با بیان اینکه اگر شهدا نباشند ما ذلیل و خار می شویم، اظهار کرد: خون شهید پیش برنده اسلام است که باید ادامه دهنده راه آن ها باشیم.

وی با بیان اینکه اگر شهدای مدافع حرم نبودند مشکلات دفاعی داشتیم، افزود: همچنین بنا به گفته رهبری، اگر شهدای مدافع حرم نبودند باید در داخل شهر ها با داعش مقابله می کردیم.

سردار قاسمی با بیان اینکه باید با حمایت از اسلام، ادامه دهنده خون شهدا باشیم، گفت: تمام اقشار جامعه اعم از روحانیت، مسئولان، معلمان و جامعه رسانه ای باید برای ترویج راه شهدا قیام و حرکت کنند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی خطاب به افرادی که چشم به وعده های پوچ دشمن دارند، بیان کرد: این افراد همیشه در جامعه اسلامی وجود داشته اند.

وی با بیان اینکه عده ای ستون پنجم دشمن هستند و خواسته یا نخواسته آب به آسیابان دشمن می ریزند، افزود: این افراد اگر قابل هدایت نیستند، تکلیف خود را با نظام روشن کنند.

سردار قاسمی افزود: شهدای و رزمندگان امنیت این جامعه را تامین کرده اند بنابراین حداقل کاری که می کنند با دشمن همکاری نداشته باشند.

وی با ابراز خرسندی از حضور پرشور جوانان در صحنه های مختلف اعم از راهیان نور، راهیمایی ها ودیگر صحنه های انقلابی بیان کرد: جوانان باید از این شهدا درس بگیرند و آن ها را الگویی برای زندگی خود قرار دهند.

سردار قاسمی با بیان اینکه آمادگی خراسان جنوبی برای دفاع از حرم فوق تصور است، افزود: در برخی از اوقات سهمیه محدومی را اعلام می کنیم در صورتی که تقاتضا خیلی بیشتر است.

وی بیان کرد: استکبار بداند در عرض یک ساعت در استان قریب به سه هزار و ۳۰۰ نفر در روز قدس برای مبارزه با اسرائیل غاصب ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.