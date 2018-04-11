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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

سرپرست امور آب و فاضلاب شیروان:

۹۴۰ کنتورخراب در امور آب و فاضلاب شیروان تعویض شد

۹۴۰ کنتورخراب در امور آب و فاضلاب شیروان تعویض شد

شیروان- سرپرست امور آب و فاضلاب شهر شیروان از تعویض ۹۴۰کنتور خراب آب شرب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عباس پور اظهار کرد: به منظور کاهش آب بدون درآمد، جلوگیری از پرت آب و دقت در تعیین مصارف مشترکین در سال ۹۶ تعداد۹۴۰ دستگاه کنتور خراب مشترکان بصورت رایگان تعویض شد.

وی با اشاره به اینکه کنتورهای خراب و انشعابات فرسوده و غیر مجاز از مهمترین عوامل هدر رفت آب هستند، بیان کرد: تعویض کنتورهای خراب، شناسایی و بازسازی انشعابات فرسوده و قطع انشعابات غیر مجاز از اهداف اصلی این امور است که در این راستا ۵۱۵ رشته انشعاب فرسوده بازسازی شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب شیروان افزود: به صفر رساندن کنتور های خراب در شهر از برنامه های  این  سازمان است اما چون در هر دوره از قرائت بر تعداد کنتورهای خراب افزوده می شود،  بنابراین تعویض کنتور امری مستمر و دائمی است.

عباس پور یادآور شد: تعویض کنتورهای خراب علاوه بر اینکه از پرت بیشتر از اندازه آب و اثرات منفی آن برتاسیسات  آب رسانی جلوگیری می کند، شرایط لازم جهت کنترل مصرف وخدمات رسانی شایسته تر به مشترکان و شهروندان را نیز فراهم می کند.

کد مطلب 4268851

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