۸۲۹۱ عملیات درسال ۹۶ توسط آتش نشانان اهواز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز، آتش پاد علی تراب پور اظهارکرد: سال ۹۶، هشت هزار و ۲۹۱ حادثه در اهواز رخ داد که از این تعداد پنج هزار و ۳۸۲ فقره حادثه آتش سوزی و ۲ هزار و ۹۰۹ مورد حادثه امداد و نجات بوده است.

وی در خصوص آمار آتش سوزی ها بیان کرد: از پنج هزار و ۳۸۲ فقره آتش سوزی، یک هزار و ۵۰۰ مورد حریق مسکونی، ۳۶۵ مورد حریق تجاری ، ۳۸۹ مورد حریق خودرو، ۵۲ مورد حریق اداری، ۲۷ مورد حریق صنعتی و سه هزار و ۴۹ مورد سایر حریق ها بوده است.

آتش پاد تراب پور در مورد علل آتش سوزی ها گفت: آتش سوزی ها در سطح شهر اهواز به علل مختلف به وقوع پیوست که یک هزار و ۵۳۴ فقره مربوط به حوادث ناشی از اتصال برق ، ۳۴۶ مورد حادثه ناشی از سوخت مایع، ۲۵۱ مورد حادثه ناشی از وسایل گاز سوز و سه هزار و ۲۵۱ مورد سایر علل حریق است.

وی در ادامه اظهار کرد: تعداد دو هزار و ۹۰۹ مورد حادثه امداد نجات در سطح شهر اهواز اتفاق افتاد که از این تعداد ۴۱۱ مورد مربوط به حادثه نجات شهروندان از تصادف خودرو، ۵۸۳ مورد حادثه نجات از آسانسور،۶۱۰ مورد حادثه نجات افراد محبوس شده در اماکن و یک هزار و ۳۰۵ مورد مربوط به سایر موارد امداد و نجات است.

آتش پاد تراب پور با اشاره به آمار خسارات جانی حوادث سال ۹۶ بیان کرد: مصدومان و مجروحان حوادث ۴۱۶ زن و مرد بوده اند که فوت شدگان اعم از زن و مرد ۲۷ مورد بوده است؛ همچنین حوادث رودخانه شامل ۸ مورد حادثه نجات زنده از رودخانه کارون و ۱۱ مورد حادثه کشف جسد در رودخانه کارون بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز بیان کرد: تعداد نجات یافتگان حوادث سه هزار و ۲۰۰ نفر است و آمار حوادث سال ۹۶ در مقایسه با حوادث سال ۹۵، افزایش ۳/۶۱ درصدی داشته است.