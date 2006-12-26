به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ملکیپور مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران با اعلام خبر فوق گفت: "این جشنواره همزمان با برگزاری دهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران با هدف نمایش و انتخاب برترین آثار خوشنویسی برپا می شود و در آن آثاری از خوشنویسان دوره های تیموری، صفوی، قاجار و استادان معاصر در بخش های سهگانه قدما، معاصرین و نمایندگان منتخب به نمایش درمیآید."
وی اضافه کرد: "این آثار در رشتههای نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی خط عرضه میشود که در بین این آثار، آثاری از خوشنویسان منسوب به ائمه هدی علیهم السلام و بخش نمایشگاه ویژه پوسترهای خوشنویسی نیز به نمایش درخواهد آمد."
ملکیپور ادامه داد: "در این جشنواره که با حضور نمایندگان شعب 20 گانه انجمن خوشنویسان ایران برپا میشود، بیش از 300 نفر از هنرمندان خوشنویسی 28 استان آثار خود را در غرفههایی ویژه به نمایش میگذارند. در برنامههای جنبی این جشنواره همایشی با حضور اعضا انجمن خوشنویسان و میزگرد و سخنرانیهایی درباره هنر خوشنویسان به علاقمندان ارائه میشود."
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