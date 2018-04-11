۵۰ درصد تخفیف برای خرید بلیت کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت های اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مهمان پژمان معمارزاده با تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان موسیقی ارائه خواهد شد. بر این اساس تمامی دانشجویان موسیقی می توانند با مراجعه به سامانه فروش بلیت این کنسرت برای خرید اقدام کنند.

بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد رودکی، ارایه این تسهیلات در راستای ماموریت‌های بنیاد در توسعه موسیقی فاخر، ایجاد زمینه مهارت آموزی نوازندگان و تریبیت نسل جدید از نوازندگان ارکسترها صورت می گیرد.

اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مهمان پژمان معمارزاده روز ۳۰ فروردین در تالار وحدت تهران میزبان علاقه مندان موسیقی کلاسیک خواهد بود.

در این اجرا توسط ارکستر سمفونیک تهران قطعاتی از گابریل فوره از جمله «اِلِژی (مرثیه)» برای ویولنسل و ارکستر و «پس از یک رویا» برای ویولنسل و ارکستر، «کامیل سن-سانس» سمفونی شماره۲، «فرانس لیست» و پرلود هکتور برلیوز نواخته می شود.