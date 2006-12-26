دبیرکل جدید سازمان ملل متحد روزهای سختی را پیش رو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه سوئیسی باسلر در شماره امروز خود با بیان این مطلب نوشت : دبیر کل جدید سازمان ملل متحد این فرصت را دارد تا مناسبات دوجانبه با آمریکا را بهبود بخشد .

به نوشته این روزنامه، از جمله مواردی که در مناسبات سازمان ملل متحد به چشم می خورد رابطه با آمریکا است .

باسلر افزود : با توجه به انتقادهای شدید " کوفی عنان " از "جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا به علت جنگ عراق مناسبات دوجانبه واشنگتن با سازمان ملل متحد کمی رو به سردی گرائیده است .

این روزنامه با بیان اینکه، همواره آمریکا به عنوان یکی از اعضای فعال و موثر سازمان ملل متحد به شمار می آمده است، نوشت : در حالی که کمی از وخامت اوضاع عراق کاسته شده فرصت بهبود مناسبات آمریکا با سازمان ملل متحد فراهم شده و این شانس در اختیار بان کی مون کره ای قرار گرفته است .

به نوشته این روزنامه، کی مون که همواره مدافع سیاستهای آمریکا است ؛ می تواند از زمینه فراهم شده کنونی برای ایجاد یک جایگاه مستحکم برای خود در دوره 10 ساله فعالیت خود استفاده کند .

از دیگر چالشهای دبیر کل جدید سازمان ملل متحد می توان به بحران در کشورهای آفریقایی اشاره کرد؛ سازمان ملل متحد در سازماندهی جدید خود باید راهکار موثری را برای کاهش بحرانهای منطقه ای در آفریقا بیابد .

به نوشته این روزنامه، تداوم روند اعمال اصلاحات در سازمان ملل متحد و از دیگر مسائلی است که دبیر کل جدید باید به شدت آن را دنبال کند .

بان کی مون از اول ژانویه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می کند .