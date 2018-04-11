  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه تأکید کرد:

ضرورت فراهم شدن زمینه اشتغال در اندرزگاه زنان استان کرمانشاه

ضرورت فراهم شدن زمینه اشتغال در اندرزگاه زنان استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه بر ضرورت فراهم شدن زمینه کار آموزی و اشتغال در اندرزگاه زنان برای ایجاد درآمد پایدار برای رفع مشکلات معیشتی خانواده های نیازمند آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیگلری با حضور در کانون اصلاح وتربیت و اندرزگاه زنان از روند برنامه ها و خدمات ارائه شده در این مراکز بازدید کرد و فعالیت ها و برنامه های حوزه های مختلف تامینی وتربیتی را مورد ارزیابی قرار داد 

عضو شورای قضایی استان در ادامه در دیداری چهره به چهره با زندانیان اندرزگاه زنان و مددجویان کانون اصلاح و تربیت عرایض آنان را استماع کرد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در سخنانی حضور و مشارکت زندانیان در کلاس های آموزشی و فعالیت های فرهنگی و تربیتی را بر تغییر رفتار و نگرش آنان موثر دانست.

منصور بیگلری همچنین فراهم شدن زمینه کار آموزی و اشتغال در اندرزگاه زنان را فرصت مناسبی  برای تقویت روحیه خودباوری و ایجاد درآمد پایدار برای رفع مشکلات معیشتی خانواده های نیازمند آنان بیان کرد.

کد مطلب 4269029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها