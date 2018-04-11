ضرورت فراهم شدن زمینه اشتغال در اندرزگاه زنان استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیگلری با حضور در کانون اصلاح وتربیت و اندرزگاه زنان از روند برنامه ها و خدمات ارائه شده در این مراکز بازدید کرد و فعالیت ها و برنامه های حوزه های مختلف تامینی وتربیتی را مورد ارزیابی قرار داد

عضو شورای قضایی استان در ادامه در دیداری چهره به چهره با زندانیان اندرزگاه زنان و مددجویان کانون اصلاح و تربیت عرایض آنان را استماع کرد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در سخنانی حضور و مشارکت زندانیان در کلاس های آموزشی و فعالیت های فرهنگی و تربیتی را بر تغییر رفتار و نگرش آنان موثر دانست.

منصور بیگلری همچنین فراهم شدن زمینه کار آموزی و اشتغال در اندرزگاه زنان را فرصت مناسبی برای تقویت روحیه خودباوری و ایجاد درآمد پایدار برای رفع مشکلات معیشتی خانواده های نیازمند آنان بیان کرد.