موشکهای آمریکا باید تروریستها را هدف قرار دهد نه دولت سوریه را!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات ترامپ، گفت: موشک های هوشمند آمریکا باید تروریست ها را هدف قرار دهند نه دولت قانونی سوریه را که سالهاست در خاک خود با تروریسم بین المللی می جنگد.

زاخارووا ادامه داد که هرگونه حمله ممکن است یک اقدام احتمالی برای پوشاندن شواهد اثبات عدم استفاده از سلاح شیمیایی در دوما باشد.

پیش از این سفیر روسیه در لبنان نیز اعلام کرده بود که نه تنها موشک‌های شلیک شده آمریکا به سمت سوریه را سرنگون می‌کنیم، بلکه مکان‌هایی که آمریکا از آنجا موشک‌های خود را پرتاب کرده، را نیز هدف قرار خواهیم داد.

گفتنی است که ترامپ، دقایقی پیش در یک پیام توئیتری خطاب به روسیه هشدار داد و به روسیه اعلام آماده باش کرد.

ترامپ در توئیتر خود نوشت: روسیه وعده داده تا هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط می‌کند.

وی در ادامه این پیام نوشته است: روسیه آماده باش، چون موشک‌ های زیبا، جدید و هوشمند ما دارند می‌آیند. تو نباید شریک حیوانی باشی که مردم خود را با گاز کشته و از آن لذت می برد.