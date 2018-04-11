به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در اندونزی و بنا به پیشنهاد فدراسیون سپک تاکرا آسیا، «علی فولادی راد» دبیر انجمن سپک تاکرا ایران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی این رشته به عنوان عضو ارشد کمیته فنی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا منصوب شد.

فولادی راد که ساکن گلستان است سال‌ها در سپک تاکرا فعالیت‌های مدیریتی دارد و هم اکنون به عنوان دبیر هیئت تنیس استان گلستان هم فعالیت می‌کند.

لازم به ذکر است؛ بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا تابستان امسال در کشور اندونزی برگزار می‌شود.