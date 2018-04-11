برگزیدگان همایش استانی شعر «شمیم محمدی» در شفت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه نخستین همایش استانی شعر «شمیم محمدی» در قالب اشعاری با موضوع حضرت محمد(ص) برگزار شد که از میان ۳۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه این همایش چهار نفر به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در این همایش که در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت و به مناسبت مبعث حضرت محمد(ص) برگزار شده بود فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، محمد مهدی افتخاری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا محسنی فرماندار و سید امیر مصباح معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

همچنین لازم به ذکر است که نادر بختیاری شاعر آیینی کشور نیز به عنوان مهمان ویژه در این همایش حضور داشت.

جایگاه شعر و شاعری در بیان مسائل اجتماعی

نماینده فومن و شفت در این همایش با اشاره به جایگاه و نقش شعر و شاعری در جامعه اظهار کرد: یکی از معنای شعر این بوده که شاعران عملی را با شعر برای جامعه بیان می کنند.

حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری با بیان اینکه ایران اسلامی در همه دوره ها دارای شاعران بزرگ و همچنین سبک های مختلف در این حوزه بوده است، گفت: سبک، روش مشخصی برای بیان شعر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شاعران تلاش کرده اند در دوره های مختلف اوضاع و احوالات اجتماعی مردم و جامعه را با شعر بیان کنند، خاطرنشان کرد: شعر روشی برای بیان حالا شاعر و همچنین جامعه است.

درک معنای واقعی واژه ها از سوی شاعران و عارفان

در ادامه این همایش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به موضوع بعثت پیامبرگرامی اسلام و تکرار ۶۷ باره این موضوع در قرآن کریم اشاره و اظهار کرد: ریشه کلمه بعث در زبان ادبیات عرب به معنای بیدار شدن است.

فیروز فاضلی با بیان اینکه در این بیداری هم به موضوع زمان و هم مکان نیز اشاره می شود، افزود: مبعث در زبان فارسی به معنای «برانگیختن» و در انگلیسی نیز برگرفته از ترجمه فارسی به معنای «شکوفا شدن» آمده است.

وی با اشاره به اینکه واژه هایی همانند فطر، قربان، مبعث منبع الهام برای شاعران محسوب می شوند، گفت: در این زمان است که شاعران، عارفان و افراد اهل دل با نگاه خاص خود به درکی دیگر از این مفاهیم و واژه ها دست می یابند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه ریشه یابی واژه ها مهم است، خاطرنشان کرد: دریافتی که شعرا و عارفان و افراد اهل دل از این واژه ها انجام می دهند این قراردادها را شکسته و در درک معانی و حقایق از منظر دیگر به ما کمک می کند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به اینکه در قرآن کریم از فعل بعث به معنای بیدار شدن از خواب نیز بکار گرفته است، گفت: بیدار شدن دارای انواع مختلفی است که اگر بخواهیم به این معنا دقت نظر داشته باشیم هر روز برای مبعث می باشد.

فاضلی با بیان اینکه ۳۵ بار نیز از این کلمه به عنوان بیداری از مرگ در قرآن استفاده شده است، ادامه داد: گاهی اوقات نیز از این واژه به معانی بیداری از یک خواب اجتماعی، اخلاقی و مردمی نیز استفاده می شود در این زمان است که خداوند پیامبری برای هدایت می فرستد تا مردم از خواب غفلت بیدار شوند.

به گفته این مسئول در فرهنگ ما در روز قیامت صور اسرافیل نواخته می شود تا همه از خواب برخیزند و بیدارگری در ادبیات ما ریشه دارد و در حقیقت اولیای الهی، اسرافیل زمان خود هستند.