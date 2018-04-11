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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۱۱

۱۰۰ واحد مسکونی بهسازی در دشتی افتتاح شد

۱۰۰ واحد مسکونی بهسازی در دشتی افتتاح شد

دشتی- به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن یکصد واحد مسکونی بهسازی شده در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی عصر چهارشنبه در آئین بهره برداری از این واحدهای مسکونی ضمن تقدیر از تلاش های مجموعه بنیاد مسکن اظهار داشت: برای احداث این واحدها ۲۰ میلیارد ریال هزینه شد.

وی افزود: به حمد الله بنیاد مسکن تاکنون خدمات ارزنده ای در سطح کشور و به ویژه شهرستان دشتی انجام داده است که رضایت مندی خوبی در بین مردم ایجاد شده است.

نادری ادامه داد: در شهرستان دشتی نیز در مقاوم سازی واحدهای مسکونی کارهای خوبی صورت گرفته به طوری که میانگین مقاوم سازی در روستاها و شهرهای بالای زیر ۲۰ هزار نفر در سطح شهرستان ۵۸ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: کشور ما روی کمربند زلزله قرار دارد که ضرورت دارد مردم در مقاوم سازی واحدهای مسکونی اهتمام ویژه داشته باشند.

کد مطلب 4269192

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