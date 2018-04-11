آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری اعصر امروز در گفتگو با رسانه اظهار داشت: با توجه به آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران شهروندان از خروج غیر ضرور خودداری کنند.

وی گفت: بارش شدید باران و تگرگ شهر های ایوان، ایلام و نیمه شمالی استان را در برگرفته است.