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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۱۶

مدیر کل بحران استان ایلام خبر داد:

آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران در ایلام

آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران در ایلام

ایلام-مدیر کل بحران استان ایلام از آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری اعصر امروز در گفتگو با رسانه اظهار داشت: با توجه به آبگرفتگی معابر و بارش شدید باران شهروندان از خروج غیر ضرور خودداری کنند.

وی گفت: بارش شدید باران و تگرگ شهر های ایوان، ایلام و نیمه شمالی استان را در برگرفته است.

کد مطلب 4269197

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    نظرات

    • جلال پارسافر IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
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      پاسخ
      مدیر کل بحران به جای پیش بینی وضع هوا به جای هواشناسی، راهکارهای لازم را برای مقابله با بحران ارائه بده. مثلا صبح زود بیدار بشن بیان تو خیابون و بر اساس وضع موجود تصمیم بگیرن

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