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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۲۶

اخبار امنیتی سوریه؛

کشف سلاح و مهمات سعودی در غوطه شرقی دمشق

کشف سلاح و مهمات سعودی در غوطه شرقی دمشق

کشف سلاح ساخت عربستان در غوطه شرقی و عدم خروج ۴۰۰۰ تروریست جیش الاسلام از دوما از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در غوطه شرقی سلاح و مهمات سعودی کشف کرد.

تروریستها از این سلاح ضد ارتش سوریه استفاده کرده اند.

از سوی دیگر یک منبع سوری به اسپوتنیک اعلام کرد که هنوز ۴۰۰۰ تروریست جیش الاسلام و خانواده های آنها در خیابانهای دوما منتظر اتوبوس هایی هستند که آنها را به جرابلس منتقل کنند.

این منبع بیان کرد: علت تاخیر در انتقال افراد مسلح کمبود اتوبوس و عدم بازگشت اتوبوس هایی که روز گذشته به جرابلس رفته اند و افراد وابسته به سپر فرات در نزدیکی شهر الباب آنها را متوقف کرده و اجازه ورود نمی دهند، است.

به گفته این منبع تروریستهای جیش الاسلام که صبح امروز از دوما با خانواده های خود خارج شدند بدون سلاح سبک بودند.

کد مطلب 4269257

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