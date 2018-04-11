به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اِس، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه و همزمان با تشدید تنش ها میان این کشور با روسیه درباره سوریه اعلام کرد: پنتاگون برای ارائه گزینه های نظامی درمورد سوریه آماده است.

وزیر دفاع آمریکا ادامه داد: در حال حاضر در حال ارزیابی اطلاعات مربوط به حمله شیمیائی در سوریه هستیم.

جیمز ماتیس در ادامه افزود: هنوز در حال ارزیابی اطلاعات مربوط با حمله شیمیائی در سوریه هستیم و ارتش آمریکا هر گاه که رئیس‌ جمهوری مناسب بداند، آماده ارائه گزینه های خود در زمینه حمله نظامی است.

وزارت دفاع آمریکا نیز در همین رابطه در بیانیه ای اعلام کرد: جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امشب در کاخ سفید با ترامپ دیدار می‌کند.

این در حالیست که پس از پیام ساعات پیش ترامپ و تهدید روسیه در سوریه، پنتاگون از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری و موضع گیری در این مورد را به وزارت خارجه محول کرده بود.