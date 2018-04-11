سندرز: ترامپ برای گسترش جنگ در سوریه اختیارات قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «برنی سندرز» نامزد مورد حمایت دموکرات ها در انتخابات دو سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و سناتور ارشد دموکرات این کشور امروز چهارشنبه در اظهاراتی هشدار داد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای گسترش جنگ در سوریه اختیارات قانونی ندارد.

سناتور ارشد دموکرات در این باره افزود: تصمیم گیری در این باره به کنگره مرتبط است. کنگره در تصمیم گیری پیرامون جنگ نباید از بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

نامزد مورد حمایت دموکرات ها در انتخابات دو سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا تصریح کرد: اگر هم ترامپ فکر می کند که این اقدام وی منافع آمریکا را تأمین می کند باید ایده خود را ابتدا با کنگره مطرح کند.

لازم به ذکر است، ترامپ ساعاتی پیش ابتدا در توئیتی مسکو را در سوریه به مبارزه طلبیده و اعلام کرده بود: روسیه وعده داده تا هر موشکی که به سمت سوریه شلیک شود را ساقط می‌کند. روسیه آماده باش، چون موشک‌ های زیبا، جدید و هوشمند ما دارند می‌آیند. تو نباید شریک حیوانی باشی که مردم خود را با گاز کشته و از آن لذت می برد.

وی سپس در پیام دیگری نوشت: روابط ما با روسیه بدتر از هر زمان دیگری است. این سطح از روابط حتی بدتر از دوران جنگ سرد است. هیچ دلیلی برای این موضوع وجود ندارد. روسیه به کمک ما برای اقتصادش نیاز دارد، چیزی که انجام آن بسیار آسان خواهد بود و ما به همکاری همه کشورها با هم نیاز داریم. آیا این مسابقه تسلیحاتی متوقف می شود؟