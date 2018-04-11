عرفان مرادی به نشان برنز دست یافت/ تداوم حذف دختران

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز چهارشنبه به میزبانی تونس در سالن «ساله کوارت» شهر الحمامات با برگزاری مبارزات اوزان ۵۲- و ۵۵- کیلوگرم دختران و ۵۹- و ۶۳- کیلوگرم پیگیری شد که عرفان مرادی با شکست برابر نماینده آذربایجان در دیدار نیمه نهایی به نشان برنز دست پیدا کرد.

مرادی در وزن ۶۳- کیلوگرم کار خود را برتری ۱۹ بر ۱۸ مقابل «نارئوپونگ» از تایلند آغاز کرد و سپس ۱۳ بر ۷ «محمد گوکائی» از آلمان را از پیش رو برداشت و در ادامه هم ۳۱ بر ۲۳ ««جوزف الجاف» از سوئد را شکست داد. وی در مبارزه چهارم برابر «مارکو تامیک» از صربستان ۳۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این نماینده کشورمان در این مرحله نتیجه را ۱۷ بر ۱۲ به «جواد آقایوف» از آذربایجان واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

همچنین احد اصغری هم در وزن ۵۹- کیلوگرم در اولین مبارزه ۲۱ بر یک قبل از پایان وقت دوم «نیکولا لانکار» از صربستان را شکست داد. وی در مبارزه دوم ۲۶ بر ۸ «دژاوید ماگراموف» از روسیه را از پیش رو برداشت. وی در ادامه برابر «آندری ایوانو» از بلاروس را ۳۶ بر ۲۳ به پیروزی دست یافت و سپس با برتری ۱۴ بر ۴ مقابل ««الکساندر دژیوبا» از اوکراین به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

اصغری در این مرحله و در یک مبارزه برتر ۲۳ بر ۳ و در پایان راند دوم «یانگ لی» از کره‌جنوبی را شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

کوثر اساسه در وزن ۵۲- کیلوگرم و مبینا شاکری در وزن ۵۵- کیلوگرم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند. در دو روز گذشته نیز مهلا مومن زاده، غزل سلطانی و مریم حاجی علیزاده از دور مسابقات حذف شده بودند.

برای تیم کشورمان تاکنون حسین لطفی، امیرولی پور و امیرسینا بختیاری موفق به کسب سه مدال طلا شده و مبینا کولیوند هم یک نشان برنز کسب کرده اند.