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۲۲ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۵۶

تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان - تونس؛

عرفان مرادی به نشان برنز دست یافت/ تداوم حذف دختران

عرفان مرادی به نشان برنز دست یافت/ تداوم حذف دختران

در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان نماینده وزن هفتم تیم پسران کشورمان موفق به کسب نشان برنز شد و هر دو نماینده تیم بانوان از دور مسابقات خارج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان امروز چهارشنبه به میزبانی تونس در سالن «ساله کوارت» شهر الحمامات با برگزاری مبارزات اوزان ۵۲- و ۵۵- کیلوگرم دختران و ۵۹- و ۶۳- کیلوگرم پیگیری شد که عرفان مرادی با شکست برابر نماینده آذربایجان در دیدار نیمه نهایی به نشان برنز دست پیدا کرد.

مرادی در وزن ۶۳- کیلوگرم کار خود را برتری ۱۹ بر ۱۸ مقابل «نارئوپونگ» از تایلند آغاز کرد و سپس ۱۳ بر ۷ «محمد گوکائی» از آلمان را از پیش رو برداشت و در ادامه هم ۳۱ بر ۲۳ ««جوزف الجاف» از سوئد را شکست داد. وی در مبارزه چهارم برابر «مارکو تامیک» از صربستان ۳۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این نماینده کشورمان در این مرحله نتیجه را ۱۷ بر ۱۲  به «جواد آقایوف» از آذربایجان واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد. 

همچنین احد اصغری هم در وزن ۵۹- کیلوگرم در اولین مبارزه ۲۱ بر یک قبل از پایان وقت دوم «نیکولا لانکار» از صربستان را شکست داد. وی در مبارزه دوم ۲۶ بر ۸ «دژاوید ماگراموف» از روسیه را از پیش رو برداشت. وی در ادامه برابر «آندری ایوانو» از بلاروس را ۳۶ بر ۲۳ به پیروزی دست یافت و سپس با برتری ۱۴ بر ۴ مقابل ««الکساندر دژیوبا» از اوکراین به نیمه نهایی راه پیدا کرد. 

اصغری در این مرحله و در یک مبارزه برتر ۲۳ بر ۳ و در پایان راند دوم «یانگ لی» از  کره‌جنوبی را شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. 

کوثر اساسه در وزن ۵۲- کیلوگرم و مبینا شاکری در وزن ۵۵- کیلوگرم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند. در دو روز گذشته نیز مهلا مومن زاده، غزل سلطانی و مریم حاجی علیزاده از دور مسابقات حذف شده بودند. 

برای تیم کشورمان تاکنون حسین لطفی، امیرولی پور و امیرسینا بختیاری موفق به کسب سه مدال طلا شده و مبینا کولیوند هم یک نشان برنز کسب کرده اند. 

کد مطلب 4269315

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