بانوی تالوکار ووشوی یزد به اردوی آماده سازی تیم ملی راه یافت

زینب معشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ووشوی جوانان ایران، از ۲۰ تا ۲۷ تیرماه سال جاری، رقابت های قهرمانی جوانان جهان به میزبانی برزیل را پیش روی دارد که بر همین اساس، پیکارهای انتخابی دختران، امروز در دو بخش ساندا و تالو برگزار شد و اردونشینان مشخص شدند.

وی عنوان کرد: فاطمه جعفری در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال بخش تالو با اجرای نمایشی زیبا موفق شد خود را به اردوی آماده سازی تیم ملی برساند.

معشوری خاطرنشان کرد: اردوهای آماده‌سازی تیم ملی ووشو از فردا، ۲۳ فروردین ماه آغاز می‌شود و در این اردو، در هر رده سنی دو تالوکار و در مجموع شش نفر به مسابقات جهانی برزیل اعزام می شوند که امیدواریم یکی از مسافران برزیل بانوی ووشوکار استان باشد.