رتبه استان بوشهر در شاخص رونق تولید ۶ پله ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی بوشهر اظهار داشت: امسال به نام سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شده است و باید در راستای تحقق این شعار مهم کوشا باشیم.

وی با تاکید بر توجه بخش‌های خصوصی و دولتی به مصرف کالای ایرانی خاطرنشان کرد: تحقق حمایت از تولید داخلی زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم می‌کند و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران اضافه کرد: فعالان اقتصادی نقش بسیار مهم در تقویت اقتصاد داخلی و حمایت از کالای ایرانی دارند که باید نقش خود را به خوبی در این زمینه ایفا کنند.

وی حمایت از تولید کالای ایرانی را یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی یکی از اولویت‌های خود را استفاده از کالای ایرانی قرار داده اند و باید حمایت لازم صورت گیرد.

گراوند با بیان اینکه یکی دیگر ار زاهکارهای مهم برای حمایت از تولید داخلی صادرات این تولیدات است، افزود: صادرات باید به تکنولوژی و فناوری‌های نوین گره زده شود و زیرساخت‌های مورد نیاز در این زمینه فراهم شود.

استاندار بوشهر با اشاره به بهبود جایگاه استان بوشهر در عرصه تولید ادامه داد: استان بوشهر در شاخص رونق تولید از رتبه ۲۸ به ۲۲ کشور ارتقا یافت که اتفاق خوبی در حوزه اقتصادی استان محسوب می‌شود.

وی از تلاش برای رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در کارگروه رفع موانع تولید و با برگزاری نشست‌های متعدد، مشکلات صنایع و تولیدکنندگان استان را بررسی و برای رفع آن تلاش می‌کنیم.