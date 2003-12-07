بزرگترين افتخار جنبش دانشجويي استكبار ستيزي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي عصر امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران با بيان اين مطلب افزود: ريشه حركات دانشجويي اعتراض به ظلم و استبداد و استكبار بوده و هيچ كس نمي توان اين هدف را به انحراف كشانده و آن را تغيير دهد.

چمران خاطرنشان كرد: امروز نيز جنبش دانشجويي روحيه استكبار ستيزي خود را حفظ كرده زيرا دانشجو خلاق، روشنفكر و آگاه است و اين روحيه باعث خواهد شد كشور و انقلاب جاي بالايي را براي خود باز كند.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: دانشجو زودتر از هر كسي با استكبار مبارزه كرده است و ديرتر از هر كس در مقابل ظلم شانه خالي مي كند.



وي با تاكيد بر اينكه اگر دانشجو مستقل بيانديشد حركت هاي دانشجويي مي توانند اصلاح كننده مسير انقلاب باشند، خاطرنشان كرد: ارزش جنبش دانشجويي به استقلال فكر، ذهن خلاق و تصميم قاطع آن است كه بدون نياز به احزاب و گروهها و برخي مصلحت انديشي هاي سياسي حركت خود را ادامه مي دهد.

چمران همچنين اظهار داشت: جنبش دانشجويي در زمان دفاع مقدس نيز حركات بزرگي انجام داده به طوريكه حتي تعدادي ازآنها به مسئوليت فرمانده لشگري رسيدند.

وي تاكيد كرد: دانشجوي آگاه و مستقل و بدون وابستگي به اين دليل كه مصلحت طلب نيست مي تواند جنبش ايجاد كند.



