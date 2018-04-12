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۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مصر:

۲ سناریو درباره حمله آمریکا/ هدف کشاندن روسیه به رویارویی است

۲ سناریو درباره حمله آمریکا/ هدف کشاندن روسیه به رویارویی است

کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مرکز الاهرام مصر با اشاره به سناریوهایی که درباره حمله احتمالی آمریکا به سوریه مطرح است، گفت: هدف آمریکا از این حمله، ایران، روسیه و حزب‌الله خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «محمد سعید ادریس» کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام مصر گفت: موضوعی که احدی از آن سخن نمی گوید بحث تحقیقات درباره به کارگیری سلاح شیمیایی یا عدم استفاده آن است.

وی افزود: دو سناریو احتمالی مطرح است؛ نخست ضربه واقعی دردناکی که روسیه و ایران را هدف قرار دهد و به حزب الله پایان دهد که در صورت بروز این سناریو روسیه محک خواهد خورد که با قدرت واکنش نشان دهد یا به افول جایگاه بین المللی اش راضی شود و به روسیه ضعیف همانگونه که در سال ۹۱ بود راضی شود.

ادریس گفت: اگر حمله آمریکا به روسیه قوی باشد آزمایشی برای سلاح روسی و اراده پوتین خواهد بود.

درباره سناریوی دوم بیان کرد: حمله تصنعی به سوریه با هدف منحرف کردن انظار و بازتشکیل قدرت در داخل سوریه.

این کارشناس مصری افزود: غربی ها به شدت در کمین روسیه هستند و بعید نیست که هدف حمله کشاندن روسیه به رویارویی باشد. پیش بینی یکی از سناریوهای مذکور دشوار است.

وی ضمن ابراز انزجار از اقدام خارج از چارچوب شورای امنیت گفت: موضوع به حقوق بشر ربطی ندارد بلکه طرح سیاسی غربی ها برای هدف قرار دادن روسیه و ایران و پایان دادن به حزب الله است.

ادریس گفت: احدی از جنایات آمریکا در افغانستان سخن نمی گوید و این جنایات ضد بشری است که کودکان را هدف قرار می دهد. همچنین احدی به حوادث یمن و جنایاتی که در آن(سعودی ها) مرتکب می شوند توجهی ندارد.

کارشناس مرکز مطالعات الاهرام درباره عقب نشینی ترامپ از تصمیم خروج نیروهای این کشور از سوریه نیز بیان کرد: این پس از وعده های محکم و وسوسه کننده از سوی طرفهای در منطقه است که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه به نفع آنهاست.

کد مطلب 4269449

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