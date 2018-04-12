به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱. حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.

۲. پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

۳. برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.

۴. علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.