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۵ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۲۰

/ استاندارد نشر حرفه ای در جهان و موقعیت ما - 21 /

ناشر حرفه ای با توجه به نیاز جامعه فعالیت می کند

ناشر حرفه ای با توجه به نیاز جامعه فعالیت می کند

محمد رضا به روش عضو هیئت مدیره تعاونی ناشران خراسان و مدیر نشر آیین تربیت ، گفت : ناشر حرفه ای زمانی دست به تولید کتاب می زند که جامعه احساس نیاز کند .

مدیر نشر آیین تربیت درباره استاندارد نشر حرفه ای در ایران به خبرنگار مهر، گفت : ناشر حرفه ای کسی است که تابع بازار نیست بلکه بازار را با خود همسو می کند و برای مخاطبش نیاز به وجود می آورد .

وی افزود : ناشرانی که برای مخاطب خود برنامه دارند و تولید فکر می کنند را باید ناشرحرفه ای بدانیم ، ناشر حرفه ای کسی نیست که با موجها همسو شود و با توجه به مدهای رایج تولید کتاب کند .

محمد رضا به روش خاطرنشان کرد : ناشری که به مترجم و ملف سفارش کتاب می دهد و متناسب با عطش مخاطب دست به تولید کتاب می زند حرفه ای است . ناشر در مجموع نباید تابع مدهای رایج باشد این که اگر کتابی در آن سوی مرزها پرفروش می شود و بسیاری از ناشران اقدام به ترجمه آن می کنند را نمی توانیم کاری حرفه ای بدانیم .

وی تصریح کرد : ناشران بازاری و کسانی که اقدام به چاپ کتابهای کم اهمیت و بی ارزش می زنند - هرچند اگرمیزان این تولیدات بالا باشد - باز هم نمی توان عنوان حرفه ای را به آنها اطلاق کرد .

کد مطلب 426949

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