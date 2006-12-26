ناشر حرفه ای با توجه به نیاز جامعه فعالیت می کند

مدیر نشر آیین تربیت درباره استاندارد نشر حرفه ای در ایران به خبرنگار مهر، گفت : ناشر حرفه ای کسی است که تابع بازار نیست بلکه بازار را با خود همسو می کند و برای مخاطبش نیاز به وجود می آورد .

وی افزود : ناشرانی که برای مخاطب خود برنامه دارند و تولید فکر می کنند را باید ناشرحرفه ای بدانیم ، ناشر حرفه ای کسی نیست که با موجها همسو شود و با توجه به مدهای رایج تولید کتاب کند .

محمد رضا به روش خاطرنشان کرد : ناشری که به مترجم و ملف سفارش کتاب می دهد و متناسب با عطش مخاطب دست به تولید کتاب می زند حرفه ای است . ناشر در مجموع نباید تابع مدهای رایج باشد این که اگر کتابی در آن سوی مرزها پرفروش می شود و بسیاری از ناشران اقدام به ترجمه آن می کنند را نمی توانیم کاری حرفه ای بدانیم .

وی تصریح کرد : ناشران بازاری و کسانی که اقدام به چاپ کتابهای کم اهمیت و بی ارزش می زنند - هرچند اگرمیزان این تولیدات بالا باشد - باز هم نمی توان عنوان حرفه ای را به آنها اطلاق کرد .