ساخت مستند "مردان سخت" با هدف معرفی توانمندی های یگان ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "حسن کرمی" در آیین ساخت مستندی با عنوان "مردان سخت " اظهار داشت: با همکاری معاونت اجتماعی ناجا، فرماندهان و کارکنان مجموعه یگان ویژه، بحمدالله تاکنون مستندات زیادی از فعالیت های این یگان تهیه و از رسانه ملی پخش شده، اما قرار است در مستند " مردان سخت "؛ بخشی از زحمات و تلاش های یگان ویژه نمایش داده شود و امید است با همکاری دوستان مستندساز به نتیجه مطلوب و مد نظر برسیم.

وی با بیان اینکه تمامی تلاش یگان ویژه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است، افزود: اگر این یگان را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهیم ضمن مشاهده قابلیت ها، به حقیقت به تلاش های پلیس ویژه پی خواهیم برد.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با اشاره به برنامه ریزی برای برداشتن گام بلند در راستای مهارت افزایی کارکنان، عنوان کرد: در مستند " مردان سخت " که در حال ساخت است، بخشی از دوره های آموزشی ، ماموریت ها، توانمندی ها و افتخارات یگان ویژه نمایش داده می شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه همواره سعی کردیم توانمندی های خود را بر اساس نوع تهدیدات ارتقاء دهیم، افزود: اقتدار، توانمندی و قابلیت های یگان ویژه ضمن اینکه برای خود یگان یک روحیه و ایجاد انگیزه محسوب می شود، برای دوستان امید بخش و برای دشمنان باعث یأس و ناامیدی است.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با بیان اینکه امروز انتظار آحاد جامعه و مسئولان از یگان های ویژه ناجا بسیار بالاست، گفت: درصددیم بخشی از قابلیت و توانمندی های خود را که بی شک مایه دلگرمی مردم و مسئولان است از دریچه دوربین و رسانه ملی به نمایش گذاریم.