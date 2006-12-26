انعطاف پذیری در برابر ایران و حمایت از مذاکره با تهران علت اصلی استعفای ترکی الفیصل بود

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه تلگراف با بیان این مطلب نوشت : شاهزاده ترکی الفیصل، سفیر سابق عربستان در آمریکا، طرفدار مذاکره با ایران برای حل مناقشات منطقه خاورمیانه بود یعنی سیاستی خلاف اندیشه موجود در میان خاندان سلطنتی عربستان و همین امر، علت اصلی کناره گیری ترکی فیصل از سمت خود بوده است.

بر اساس این گزارش، سیاست های ترکی الفیصل همواره مورد انتقاد پیشینیان خود در مقام سفیر عربستان در آمریکا به ویژه شاهزاده بندر بن سلطان برادر نا تنی اش بود.

بندربن سلطان به مدت 22 سال سفیر عربستان در آمریکا بوده و دوستی بسیار نزدیکی با جورج بوش داشته و از سوی دیگر به عنوان چشم و گوش ملک عبدالله، پادشاه عربستان قلمداد می شد.

بر همین اساس، بندر بن سلطان پیش از استعفای ترکی الفیصل به صورت محرمانه و حتی بدون اطلاع سفارت عربستان در آمریکا، به این کشور سفر کرده و دیداری با دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا و تنی چند از مقامات بلند پایه این کشور داشت.

بر اساس این گزارش، این سفر و ملاقات به حدی محرمانه بود که مقامهای سفارت عربستان چندین بار با مراجعه به فرودگاه خواهان کسب اطلاع از زمان ورود بن سلطان شده بودند، اما پاسخ روشنی به آنها داده نشده بود.

به گفته آگاهان سیاسی، محور گفتگوهای چنی و بن سلطان در رابطه با جلوگیری از افزایش نفوذ ایران در منطقه بوده است.

این گزارش می افزاید : با این حساب و با توجه به سیاست های جدید عربستان در قبال ایران، به منظور جلوگیری از افزایش نفوذ ایران در منطقه، به احتمال زیاد استعفای ترکی الفیصل به دلیل نرمش های او در قبال ایران بوده است.

بر همین اساس، روزنامه تلگراف پس از سفر چنی به عربستان که در تاریخ 4 آذر انجام شد با تحلیل این سفر عنوان کرده بود که سفر دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به عربستان، با هدف مقابله با ایران انجام شده است.



این روزنامه نوشت : آمریکا معتقد است ایران درصدد افزایش حضور در کشورهای مسلمان منطقه است و همین امرسبب نگرانی عربستان،بزرگترین شریک نفتی آمریکا شده است.