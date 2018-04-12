همدلی و همبستگی مردم هرمزگان الگویی از وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست تخصصی علما، متنفذین و دانشجویان جوان اهل سنت استان هرمزگان وحدت میان شیعه و سنی در هرمزگان را مثال زدنی دانست و گفت: مردم این استان سالیان زیادی است که در کنار هم با همدلی و همبستگی زندگی می کنند و این می تواند الگویی از وحدت مسلمانان است.

همتی با بیان اینکه همه مسلمانان جهان چه سنی و چه شیعه اشتراکات بسیاری دارند، عنوان کرد: ما مسلمان هستیم و به خداوند یگانه، پیامبر اسلام (ص) و قرآن اعتقاد داریم که این ها وجه اشتراکی برای وحدت بیشتر ما هستند.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی نیز ما مسلمان و ایرانی هستیم و این برای ما تکلیف تاریخی ایجاد می کند تا همبستگی و وحدت خود را حفظ و در مسیر استمرار آن گام برداریم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، افزود: آنها از وحدت مسلمین هراس دارند و باید مراقب فتنه های تفرقه افکنانه دشمنان باشیم.

همتی بیان داشت: تمامی مذاهب رسمی در کشور از نظر جمهوری اسلامی ایران محترم شناخته شده اند و باید در راه تقویت وحدت و همبستگی تلاش کنیم و تا کنون نیز دشمنان نتوانسته اند به اتحاد میان ملت ایران خدشه وارد کنند.

وی وحدت میان شیعه و سنی در هرمزگان را مثال زدنی دانست و گفت: مردم این استان سالیان زیادی است که در کنار هم با همدلی و همبستگی زندگی می کنند و این می تواند الگویی از وحدت مسلمانان است.

استاندار هرمزگان ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد اقتصادی را یکی از اولویت های دولت برای تداوم وحدت در کشور اعلام و اظهار داشت: به منظور تحقق شعار سال و اهداف مهم دولت که همان ایجاد وحدت در کشور است تمامی اقشار جامعه با هر مذهبی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند تا در کنار هم مشکلات پیش رو را مرتفع کنیم.